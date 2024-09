L’ALLARME DEL M5S: “EVITARE LA CHIUSURA DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA DELL’OSPEDALE DI ROCCADASPIDE”

“Il reparto di Cardiologia Utic dell’Ospedale di Roccadaspide rischia di chiudere a partire dal 1° ottobre. La causa risiede nella grave carenza di medici, che si ridurranno a sole due unità (un medico e il dirigente del reparto) dopo il trasferimento di un medico vincitore di concorso e la partenza di un altro medico avvenuta nell’aprile scorso. La direzione sanitaria, fino ad ora, ha tentato di mantenere operativa l’unità grazie alla collaborazione temporanea di cardiologi provenienti dall’ospedale di Eboli e da altre strutture ospedaliere dell’ASL Salerno, ma questa soluzione non è sostenibile nel lungo periodo”. Dichiara il presidente della commissione Aree interne Michele Cammarano, che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“La chiusura del reparto di Cardiologia avrebbe conseguenze gravissime per la popolazione locale, che sarebbe costretta a rivolgersi ad altre strutture sanitarie più lontane, con un impatto negativo sulla tempestività delle cure e sulla salute pubblica. Inoltre, ciò comporterebbe un aumento della pressione su altre strutture sanitarie regionali e un ulteriore peggioramento della qualità dell’assistenza sanitaria. Ho chiesto alla giunta di adottare misure urgenti per scongiurare la chiusura del reparto e prevedere interventi strutturali per affrontare la carenza di medici nel lungo termine, sia per l’ospedale di Roccadaspide che per l’intero sistema sanitario. Infine – conclude Cammarano – ho sollecitato, ancora una volta, l’amministrazione regionale ad accelerare l’apertura del locale Ospedale di comunità, già completato da mesi, anche al fine di sopperire alle carenze delle altre strutture ospedaliere”.