REGIONALI 2025. DA AVELLINO IL MINISTRO PIANTEDOSI DICE NO AD UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE

“Esprimo il mio ringraziamento e il mio compiacimento per chi dice queste cose, motivandole probabilmente con un apprezzamento per la mia persona e il mio impegno istituzionale. Non perché disprezzi un impegno di questo tipo, ma non credo che sia qualcosa che faccia parte della mia storia personale, professionale, istituzionale”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Comitato per la sicurezza ad Avellino, ha commentato le dichiarazioni del capogruppo di FI al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, che lo aveva definito come un candidato “di altissimo livello” per le prossime Regionali in Campania. “Credo che il centrodestra in Campania abbia e possa avere anche in questa occasione l’opportunità di valorizzare altre importanti risorse, a ognuno il suo”, ha concluso Piantedosi

