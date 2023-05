MAURIZIO PETRACCA (PD): “1 MAGGIO IN PIAZZA PER L’IMPEGNO PER IL TERRITORIO”

Il nodo è la volontà politica che sta in testa al governo centrale. Di realizzare o meno quest’opera strategica per il nostro territorio e per innescarvi virtuose dinamiche di rilancio. Altro punto è il ruolo di #Rfi . Va sollecitata perché dica con chiarezza se vuole essere il soggetto affidatario dell’infrastruttura. La mancanza di una progettazione rappresenta un vulnus che va sanato.

La posizione della Regione Campania non lascia spazio ad ambiguità. La previsione di 25 milioni di euro per realizzarla e l’istituzione su questo pezzo di territorio di uno specifico masterplan – del quale dopodomani a Napoli sottoscriveremo il protocollo d’intesa – rappresentano la testimonianza incontrovertibile di una volontà politica che non ha conosciuto e non conosce incertezze o battute di arresto.