MELONI, SALVINI E TAJANI A NAPOLI PER SOSTENERE LA CORSA DI EDMONDO CIRIELLI

E’ il giorno dei leader del Centro Destra nazionale a Napoli: alle 17:30, all’interno del Palapartenope, per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alla carica di Presidente della Regione Campania arrivano i leader dei partiti del centro destra.

Oltre ai leader ( sul palco insieme alla premier ci saranno Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Antonio De Poli), anche i ministri sono stati chiamati a raccolta a sostegno di Cirielli e dovrebbero sbarcare in regione la prossima settimana. E non solo di Fratelli d’Italia. Anche Forza Italia punta a migliorare decisamente il risultato del 2020 (già passato a doppia cifra alle politiche e alle europee, confermando gli azzurri come seconda forza della coalizione): Tajani si fermerà anche sabato, per un evento sulla sanità a Napoli e poi per presentare i progetti finanziati con i fondi di coesione con Piantedosi ad Avellino. Mercoledì si prevede un evento delle donne di FI per Cirielli, mentre per tutta la settimana ci saranno a Napoli 100 micromanifestazioni, condominio per condominio e citofono per citofono per affrontare i problemi di ogni zona della città e cercare di recuperare voti alla folta schiera dell’astensione.