ROBERTO FICO AI SINDACI DELLA CAMPANIA: “SUPPORTO DALLA REGIONE, A PRESCINDERE DA COLORE POLITICO”

“I sindaci campani, al di là del colore politico che non mi interessa, avranno dalla Regione il massimo supporto e, allo stesso tempo, chiedo il massimo supporto a qualsiasi Governo nazionale ci possa essere affinchè ci sia una filiera istituzionale che guardi all’interesse collettivo e mai di parte”. Lo ha detto Roberto Fico, candidato della coalizione di centrosinistra alle regionali in Campania, nel corso del suo discorso all’incontro con gli imprenditori nella sede dell’Unione industriali di Napoli. “Credo profondamente nel dialogo istituzionale – ha aggiunto – la programmazione deve essere realizzata con tutti gli enti locali e sarà assolutamente fondamentale ed elemento centrale perchè penso che nessuno possa bastare a se stesso per uscire dai problemi e per la ricerca di migliori opportunità”. (

Share on: WhatsApp