MERCATO SAN SEVERINO. ACCORDO CON COMUNITA’ MONTANA PER MANUTENZIONE AREA CASTELLO

“Il Castello Medievale era ed è una priorità della nostra amministrazione comunale. È per questo che, nel solco di una continuità amministrativa, questa mattina abbiamo siglato un nuovo protocollo d’intesa con Giorgio Marchese, Presidente della Comunita Montana Irno Solofrana che si occuperà della manutenzione dell’area del nostro Castello per migliorarne la fruibilità in ogni periodo dell’anno.”

Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

La convenzione di questa mattina è un ulteriore passo in avanti affinché il Castello Medievale di Mercato San Severino diventi un grande attrattore turistico e culturale. Noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo ad agire in questa direzione.