FISCIANO, PELLEZZANO E CALVANICO: NASCE IL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO

Il Comune di Fisciano, insieme ai Comuni di Calvanico e Pellezzano, ha presentato ufficialmente stamane a Palazzo di Città il Distretto Diffuso del commercio “FPC della Valle dell’Irno”. Questo progetto, di cui il Comune di Fisciano è il capofila, mira a promuovere e valorizzare il commercio locale e le attività economiche presenti sul territorio.

Difatti il Distretto si propone di creare una rete di collaborazione tra gli operatori commerciali, le associazioni di categoria e tra tutte le realtà economiche esistenti, al fine di favorire non solo lo sviluppo economico ma anche quello sociale del territorio. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere la qualità dei prodotti locali, sostenere l’innovazione e la digitalizzazione delle attività commerciali, nonché favorire la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore. Inoltre, il riconoscimento del Distretto rappresenta la condizione essenziale per consentire agli operatori, localizzati nei comuni nei quali è riconosciuto il Distretto, di poter accedere ai fondi ed agevolazioni messi a disposizione con avvisi e bandi a loro dedicati.

“Sono molto orgoglioso di presentare ufficialmente il Distretto Diffuso del commercio “FPC della Valle dell’Irno”. – Dichiara il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa – Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del nostro territorio e per la promozione delle attività commerciali locali. Il Distretto permetterà agli operatori economici di poter attingere a fondi specifici a loro dedicati. Un’opportunità che da subito e fino al 10 Gennaio,i nostri commercianti possono cogliere, partecipando al primo bando pubblicato dalla Regione Campania

per usufruire di contributi a fondo perduto, destinati dall’ente per sostenere le attività commerciali nei distretti.

