MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA INCONTRA IL DG DEL RUGGI VERDOLIVA

“Un confronto sereno, leale e proficuo, che ha avuto nel potenziamento dell’organico dell’Ospedale Fucito e nel completamento delle procedure in corso i due temi centrali d’approfondimento.

É quanto è emerso dall’incontro che ho avuto con il neo Direttore Generale del Ruggi d’Aragona, Ciro Verdoliva, durante il quale è stato fatto il punto della situazione in merito agli atti amministrativi avviati dal suo predecessore al fine di assicurare al presidio sanseverinese adeguati innesti nel comparto medico e di, conseguenza, una migliore performance delle prestazioni sanitarie per i cittadini.” Lo scrive il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

Ho ricevuto ampie rassicurazioni circa la definizione delle procedure in corso, ma soprattutto ho accolto con favore il suo intento, che è coincidente con le aspettative del nostro territorio, nel consolidare l’ospedale di Curteri quale polo sanitario d’eccellenza in linea, tra l’altro, con gli interventi innovativi effettuati, non ultimo quello eseguito circa un mese fa attraverso la rimozione di un tumore su un paziente di 77 anni senza l’utilizzo del bisturi.

Nelle prossime settimane Verdoliva ha preannunciato che farà visita al Fucito, ma nel frattempo, a conclusione dell’incontro, ha ribadito di aver «già avviato le procedure per la nomina del nuovo Direttore medico di presidio e che continuerà a monitorare l’iter di tutte le procedure concorsuali per portarle a compimento».

Sul cronoprogramma abbiamo concordato una serie di «incontri periodici» per verificare l’andamento dei servizi e delle prestazioni, nonché per approntare misure tese al miglioramento del presidio.