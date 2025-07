MIRAMARE SERVICE ESTENDE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ ANCHE AI PORTI TURISTICI

Miramare Service srl nei giorni scorsi ha superato positivamente le procedure della Commissione auditor della SGS Italia SpA per l’estensione delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 anche ai Servizi afferenti ai Porti Turistici.

Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti per la società, già impegnata da tempo in un percorso orientato al conseguimento dell’eccellenza operativa, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale.

L’estensione delle tre certificazioni testimonia, infatti, l’efficacia e l’affidabilità dell’organizzazione anche nel delicato e strategico comparto dei Servizi Portuali.

Solo pochi mesi fa Miramare Service Srl ha conseguito, dopo un percorso di oltre un anno di intenso lavoro, le Certificazioni internazionali, a conferma dell’impegno verso una gestione integrata e responsabile, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 45001:2018, relativamente all’erogazione di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, gestione centri comunali di raccolta (CCR), trasporto conto terzi di rifiuti non pericolosi, intermediazione, disinfezione e servizi strumentali.

Con la certificazione ISO 9001:2015, Miramare Service srl conferma l’eccellenza nella qualità dei propri servizi. Dalla gestione di rifiuti urbani differenziati alla manutenzione ordinaria di spazi pubblici, ogni attività è progettata e realizzata per soddisfare elevati standard di qualità. Questa certificazione riflette la capacità dell’azienda di rispondere con efficienza e competenza alle esigenze dei clienti (Comuni), assicurando un miglioramento continuo dei propri processi operativi.

La certificazione ISO 14001:2015 attesta poi l’impegno di Miramare Service srl verso una gestione ambientale responsabile. L’azienda opera secondo standard internazionali, garantendo processi sostenibili nella raccolta, trasporto e gestione di rifiuti urbani, nella manutenzione del verde pubblico, nella gestione del patrimonio comunale e in altri servizi strumentali ed ambientali. Questa certificazione dimostra l’attenzione di Miramare Service srl alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ecologico delle sue attività.

La certificazione ISO 45001:2018 sottolinea invece l’impegno di Miramare Service srl per la salute e la sicurezza sul lavoro. L’azienda implementa rigorose misure per prevenire rischi e proteggere dipendenti e collaboratori. Questo riconoscimento certifica un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative, contribuendo al benessere del personale e alla qualità dei servizi erogati.

“Il completamento positivo anche di questo audit al Porto Turistico di Maiori dei servizi resi dalla Miramare Service srl rappresenta un segnale chiaro della serietà del nostro operato anche nel settore dei Servizi Portuali. Un grazie all’Amministrazione Comunale di Maiori e in particolare al Sindaco Antonio Capone per la fiducia e l’opportunità data quest’anno dopo che dal 2018 al 2023 avevamo avuto già modo di gestire il Porto Turistico di Maiori – ha dichiarato l’Amministratore Unico, Ing. Carmine La Mura. Queste certificazioni conseguite negli ultimi mesi nei Servizi di Igiene Urbana e nei Servizi Strumentali non sono solo traguardi formali, certificazioni da esporre, ma strumenti concreti per migliorare costantemente la qualità dei nostri servizi, tutelare chi lavora e rispettare l’ambiente e sono il frutto di un lavoro pianificato, programmato, progettato e portato avanti con dedizione, visione e scrupolo. Si tratta di riconoscimenti che condividiamo con le nove Amministrazioni Comunali proprietarie della Miramare Service srl (Maiori, Minori, Atrani, Conca dei Marini, Praiano, Scala, Tramonti, Furore e Ravello) e con tutti quelli che si impegnano per la crescita della stessa quale Società a totale capitale pubblico partecipata solo da Enti Locali”.

Miramare Service srl conferma dunque la propria visione strategica basata su trasparenza, innovazione, sicurezza, sostenibilità e voglia di crescere nonché di affermarsi come soggetto interlocutore serio ed affidabile, consolidando il proprio ruolo di riferimento nei servizi pubblici locali e nei servizi strumentali nonché, con l’ultimo riconoscimento, anche nella gestione integrata dei Servizi Portuali. ‎