“Non appoggeremo Roberto FICO in Campania. E’ contro il termovalorizzatore di Acerra. E’ fuori di testa”. Lo ha detto Carlo Calenda a Omnibus su La 7. “Non ha nessuna esperienza di governo”, ha aggiunto il leader di Azione. “La stessa Schlein abdica in una regione fondamentale ai 5stelle che erano all’opposizione del Pd, e’ una totale follia. Vediamo chi candida il centrodestra, se presentano un estremista non lo voteremo”.

