NOCERA INFERIORE. PUBBLICATO IL BANDO PER SELEZIONARE LE GUARDIE AMBIENTALI

l Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato oggi il bando di selezione per la figura di Ispettore Ambientale Volontario Comunale. I cittadini interessati potranno presentare domanda entro le ore 12.00 dell’8 settembre 2025 attraverso una delle seguenti modalità: PEC, Raccomandata A/R o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune.

“ Le prime 50 domande pervenute saranno ammesse a un corso formativo di 30 ore. Chi frequenterà regolarmente il corso e supererà l’esame finale verrà inserito in una graduatoria di idonei. I primi 10 candidati in graduatoria saranno nominati Ispettori Ambientali Volontari con Decreto del Sindaco. La graduatoria resterà valida per i successivi 3 anni.

Il servizio sarà coordinato dal Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune “, dichiara l’Assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Mercede.

“ Diamo seguito al buon lavoro intrapreso in questi tre anni in cui la collaborazione tra ispettori ambientali, ufficio Ecologia, Nocera Multiservizi e Polizia Locale ha prodotto importanti risultati, attestando la percentuale di raccolta differenziata oltre il 60% “, dichiara il presidente della Commissione Politiche Ambientali Carmen Granato.

“ Un’opportunità concreta per partecipare attivamente alla cura dell’ambiente e al rispetto del decoro urbano. Un plauso all’Assessorato e ai Gruppi Consiliari per aver riproposto un’importante forma di volontariato, in tema di ambiente, che fa registrare la sensibilità anche dei nostri concittadini rispetto al tema dell’ambiente “, conclude il Sindaco Paolo De Maio.