REGIONALI IN CAMPANIA. TORNA IL METODO “BERLUSCONI”: SONDAGGIO PER SCEGLIERE IL CANDIDATO

Sondaggi mirati su una serie di nomi: per individuare i candidati ideali da schierare per le Regionali in Veneto e Campania, secondo quanto filtra all’indomani del vertice dei leader, il centrodestra ha scelto un metodo a cui si affidava spesso Silvio Berlusconi. In quelle regioni, è il ragionamento che si fa nella coalizione, si andrà al voto verso la fine di novembre, e quindi c’è il tempo per procedere con un approfondito esame dei risultati che porteranno i rilevamenti sui profili sondati.

In Campania i profili da sondare saranno, di sicuro, quelli di Edmondo Cirielli, di Giosy Romano, di Gianpiero Zinzi e di Antonio D’Amato, rimasti, al momento, in corsa per la candidatura alla Presidenza della Regione Campania.