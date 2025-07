FDI IN PROVINCIA DI NAPOLI: CON SANGIULIANO ANCHE AMENTE, PISACANE, AMBROSIO E FELE

Prende corpo, in Provincia di Napoli, la lista di Fratelli d’Italia dove, oramai, è data per scontata la candidatura al Consiglio Regionale, con il partito di Giorgia Meloni, dell’ex Ministro Gennaro Sangiuliano, chiamato a guidare la truppa di uscenti e non, pronti ad affrontare la prossima tornata elettorale con le Regionali in Campania. Insieme a Sangiuliano gli uscenti: il capogruppo Amente, il consigliere regionale Raffaele Pisacane ma anche nomi provenienti dalla precedenti esperienze elettorali delle elezioni Europee. Ci sarà, quasi sicuramente, il nome di Ambrosio mentre per la componente femminile, nelle ultime settimane, si parla con insistenza di Palmira Fele, moglie dell’attuale parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex Consigliere Regionale Michele Schiano, oggi anche coordinatore provinciale a Napoli del partito di Giorgia Meloni. Lavori in corso, lavori che andranno avanti anche nelle prossime settimane quando sarà piu’ chiaro il quadro della candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania in quota centro destra.

