LA LISTA PD IN PROVINCIA DI SALERNO: NOVITA’ DA BATTIPAGLIA E DA VALLE DELL’IRNO

Si arricchisce, giorno per giorno, la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni Regionali di fine novembre. Confermate le candidature di Franco Picarone, di Federico Conte e di Anna Petrone, adesso si attendono novità e sviluppi da due zone nevralgiche della Provincia di Salerno: la Piana del Sele e la Valle dell’Irno.

PIANA DEL SELE – Un uomo ed una donna, a seconda di quelle che saranno le esigenze della lista: per il ruolo femminile c’è il nome dell’attuale Coordinatrice Cittadina del Pd di Battipaglia Anna Raviele che, secondo alcune voci, starebbe pensando anche ad una candidatura alla carica di Sindaco per le Comunali 2027. Come uomo c’è il nome, proveniente da Eboli, di Luca Sgroia, oggi alla guida della società partecipata della Regione Improsta.

VALLE DELL’IRNO – Diverse le soluzioni sul tavolo della Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno: c’è, sempre, in corsa l’attuale assessore comunale di Baronissi Alfonso Farina ma per il ruolo femminile salgono le quotazioni di Maria Grazia Farina, attuale Vice Sindaco del Comune di Fisciano.