STOP AI SINDACI CANDIDATI: IL GOVERNO IMPUGNA LA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMPANIA

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha impugnato la legge della Regione CAMPANIA n. 6 del 29/05/2025, recante ‘Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)’, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ineleggibilità, violano gli articoli 3, primo comma, 51, primo comma, e 122, primo comma, della Costituzione”. Così nella nota di palazzo Chigi dopo il CDM.

