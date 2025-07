ANTONIO IANNONE (FDI): “SINDACI CANDIDATI, ORA ANCI SI COSTITUISCA DINANZI CORTE COSTITUZIONALE”

“Il Governo Meloni ha impugnato la vergognosa legge elettorale della Campania che estromette tutti i Sindaci dalla possibilità di candidarsi. Già il Ministero dell’Interno aveva chiesto di modificare questa previsione ma De Luca e i suoi consiglieri regionali hanno modificato solo il termine entro il quale i Sindaci si dovevano dimettere. Una chiara congiura in cui i consiglieri regionali hanno votato a De Luca la ridicola legge sul terzo mandato, poi stroncata, in cambio della legge elettorale con eliminazione della concorrenza dei sindaci per gli stessi Consiglieri Regionali. Questo è il premio che i Sindaci campani hanno avuto pur essendosi prestati ad essere a Roma per la pagliacciata propagandistica della marcia contro il Governo. Ora le Associazioni dei Comuni in particolare l’Anci dovrebbero costituirsi in giudizio a fianco del Governo per difendere il diritto dei Sindaci a candidarsi.

Vedremo se compiranno questo atto concreto o se fanno solo battaglie quando sono comode ed utili al PD. Ogni velo è caduto ma gli effetti nefasti di De Luca e dei suoi Consiglieri Regionali dispiegano ancora i loro effetti: non c’è ancora una formale data per le elezioni in Campania ed ora pesa anche l’incertezza sulla candidabilita’ dei Sindaci, elemento non secondario nella formazione delle liste.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario di Fratelli d’Italia in Campania.

