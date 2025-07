BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA: “AL VIA LAVORI PER OSPEDALE DI COMUNITA'”

Questa mattina a Baronissi è stata posata la prima pietra per la realizzazione della Casa della Salute, una nuova struttura sanitaria territoriale finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di un modello sanitario più vicino ai bisogni delle persone e delle comunità locali.

L’opera sorgerà su un’area di circa duemila metri quadrati individuata nel comparto denominato Polo Integrato della Ricerca – Città della Medicina, previsto nel vigente Piano Urbanistico Comunale, un’area già urbanizzata e destinata a funzioni sanitarie pubbliche e private, dotata di elevata accessibilità e adatta a ospitare servizi ad alta valenza sociale e sanitaria La nuova Casa della Salute accoglierà un Ospedale di Comunità, una struttura sanitaria intermedia pensata per offrire assistenza post-ospedaliera, cure di transizione tra il ricovero e il domicilio, servizi di dimissioni protette, in un’ottica di prossimità e presa in carico continuativa del paziente, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale, migliorare la qualità della vita delle persone fragili e ridurre la pressione sugli ospedali principali

“Oggi è un giorno che resterà nella storia della nostra città” – ha dichiarato la Sindaca Anna Petta – Con la posa della prima pietra della Casa della Salute di Baronissi segniamo l’avvio concreto di un’opera strategica per il nostro territorio, resa possibile grazie alla programmazione del PNRR e alla sinergia tra Comune, ASL e istituzioni regionali. Questa struttura sarà un punto di riferimento per la salute, un presidio a misura di cittadino, capace di offrire risposte efficaci e tempestive ai bisogni di cura, soprattutto per le persone più fragili e per le famiglie che vivono situazioni di vulnerabilità. È una casa della comunità nel senso più autentico: un luogo accessibile, umano, accogliente, dove la sanità pubblica tornerà ad essere davvero vicina”