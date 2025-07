MISIANI GELA DE LUCA: “NIENTE PRIMARIE PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE”

“No alla Primarie di Coalizione per la scelta, in Campania, del candidato alla Presidenza della Regione nel centro sinistra”. A gelare De Luca ci ha pensato il Commissario Regionale del Pd Antonio Misiani che, in una dichiarazione rilasciata ieri, ha chiuso la porta anche alla ipotesi di Primarie di Coalizione per individuare il candidato del centro sinistra. L’ennesimo stop ad una proposta giunta da De Luca, anche se lo stesso Misiani ha lasciato intendere che, subito dopo la scelta del nome del Candidato Presidente, il Partito Democratico in Campania tornerà al voto, in un congresso regionale, dopo il lungo periodo di commissariamento.

