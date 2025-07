SALERNO. 7 LUGLIO 1972 – 7 LUGLIO 2025, IL RICORDO PER L’OMICIDIO DI CARLO FALVELLA

“Come ogni anno il 7 Luglio, in via Velia a Salerno, insieme ai giovani di Fratelli d’Italia ricordiamo la tragedia della morte di Carlo Falvella, il giovane militante di destra che nel 1972 fu ucciso dall’anarchico Marini. Era la triste stagione degli anni di piombo che vide la morte di tanti ragazzi. A distanza di 53 anni ci sono ragazzi che commemorano il sacrificio di Carlo affermando che la politica è passione civile ma che quegli anni non devono mai tornare. La nostra commemorazione è stata sempre nel solco della pacificazione per fare della memoria condivisa l’antidoto alla violenza. Se a distanza di tanti anni c’è una generazione che ricorda ed onora ancora Carlo Falvella vuol dire che la Destra salernitana ha assicurato bene la sua funzione politica e storica. Insistiamo nel richiedere al Comune di Salerno di intitolare una strada a Carlo Falvella e a tutti i caduti degli anni di piombo, di destra e di sinistra. Naturalmente sono con i nostri giovani al composto momento di ricordo come ho sempre fatto negli ultimi 36 anni. Carlo vive per sempre nei nostri cuori”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Share on: WhatsApp