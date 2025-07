ELEZIONI REGIONALI. QUATTRO NOMI PER IL PD: CONTE, PICARONE, PETRONE E FORTINO

C’è ancora tempo per conoscere il nome del candidato Presidente, ma il Partito Democratico si candida, di certo, a recitare un ruolo da protagonista in vista delle prossime elezioni regionali in Provincia di Salerno. La lista del PD inizia a prendere corpo con alcuni nomi che, a prescindere da quello che accadrà all’interno della coalizione, saranno in campo.

E ci sarà, di sicuro, l’ex parlamentare Federico Conte, oggi Presidente della Confederazione Italiani nel Mondo ma, soprattutto, insieme ad Anna Petrone, già consigliera regionale, uno dei nomi di stretta fiducia della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein.

Ci sarà, di sicuro, anche l’attuale Consigliere Regionale del Pd Franco Picarone, Presidente, negli ultimi 10 anni, della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, insieme all’attuale assessore comunale di Nocera Inferiore Federica Fortino.