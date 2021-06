NAPOLI. ITALIA VIVA FA MARCIA INDIETRO E PARTECIPA AL TAVOLO CON GAETANO MANFREDI

Nell’arco di 48 ore cambia la linea di Italia Viva a Napoli, in vista delle Comunali 2021. Dopo aver annunciato di non voler prendere parte ad alcuna riunione – con alcune dichiarazioni rilasciate da Gennaro Migliore – oggi, invece, il partito di Matteo Renzi sarà presente all’incontro con tutte le forze di centro sinistra impegnate nella prossima competizione elettorale. Ad annunciarlo è la coordinatrice provinciale di Italia Viva Napoli Barbara Preziosi.

“In qualità di coordinatrice provinciale di Italia Viva, assieme a Gabriele Mundo, oggi prenderò parte all’incontro chiesto da Gaetano Manfredi per un confronto con le tutte le forze politiche che intendono appoggiare la sua candidatura. Italia Viva sarà presente per dare forza alle proprie idee e alle proprie proposte. Ma anche per rappresentare al meglio gli interessi di tutti i territori che insistono sulla Città Metropolitana di Napoli.”