NEL PARTITO DEMOCRATICO SCOPPIA IL CASO MIMMO VOLPE DOPO LE PROVINCIALI

E’ scoppiato il caso Mimmo Volpe all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno: il sindaco di Bellizzi, candidato alla Camera alle ultime elezioni politiche del 2018, finisce sotto accusa per il voto delle Provinciali 2021. Secondo i vertici del PD, dati alla mano, dal Consiglio Comunale di Bellizzi sarebbe arrivato un solo voto sulla lista del Partito Democratico, mentre gli altri voti di maggioranza sarebbero stati indirizzati verso un candidato di un’altra lista del centro sinistra (Alessandro Chiola, Sindaco di Montecorvino Pugliano, primo degli eletti nel Partito Socialista Italiano). Una situazione che è destinata ad avere ripercussioni all’interno del Pd della Provincia di Salerno soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E non solo: a giorni si procederà alla formazione della nuova Direzione Provinciale del Partito Democratico dalla quale, con ogni probabilità, Mimmo Volpe verrà escluso. Il clima è destinato a diventare incandescente, anche perchè difficilmente Volpe resterà con le mani in mano e si preparerà ad una controffensiva contro i vertici provinciali del Partito Democratico.

