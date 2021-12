BRACIGLIANO. GLI ULTIMI AUGURI DI BUON NATALE DA SINDACO DI ANTONIO RESCIGNO

L’Amministrazione Comunale di Bracigliano, guidata dal Sindaco Antonio Rescigno, è lieta di formulare i più sinceri e migliori Auguri di Buon Natale a tutte le famiglie residenti sul territorio.

Un Natale, anche quest’anno segnato dalle restrizioni imposte dai rigidi protocolli sanitari che, però, preludono a un allentamento delle misure di contenimento, agevolate dalla crescente diffusione dei soggetti che si stanno sottoponendo alla somministrazione dei vaccini, unica arma per contrastare questo invisibile nemico, che sta opprimendo la nostra vita da circa due anni.

“Sento il dovere – sottolinea il Sindaco Rescigno – di esprimere a tutti i miei concittadini i migliori auguri di un sereno e prospero Natale esortandoli, ancora una volta, a prestare la massima attenzione nell’osservanza delle regole per contrastare l’emergenza sanitaria. In ogni caso auguro a tutti di poter trascorre il Santo Natale con i propri cari alla riscoperta dell’essenza e del valore cristiano della festività”.

In ultimo, un invito da parte del Primo Cittadino, a partecipare (per chi può) alla Santa Messa di Natale per attribuire il giusto valore a questa importante ricorrenza.