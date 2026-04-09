NELLA PROVINCIA DI PIERO DE LUCA PD SENZA SIMBOLO A PAGANI, ANGRI, CAMPAGNA E SALERNO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Pd orfano del simbolo alle Comunali: certo, puo’ accadere, ma non nell’80% dei comuni della Provincia di appartenenza del Segretario Regionale del Partito Democratico della Campania Piero De Luca. E se per Salerno l’assenza del simbolo del partito di Elly Schlein sembrava cosa scontata, diventa un problema, anche di carattere politico, negli altri comuni chiamati al voto, con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Il Pd, ad esempio, a Pagani, uno dei centri piu’ importanti dell’Agro, corre il serio rischio non solo di non avere un proprio candidato, con la bellezza di tre nomi espressione del centro destra (De Prisco, Campitiello e D’Onofrio), ma potrebbe ritrovarsi addirittura senza lista.

Stesso discorso ad Angri, dove il Pd stenta a trovare un proprio nome da candidare alla carica di Sindaco ma dove rischia di non avere neppure la lista di partito.

Di sicuro, ma per motivi diversi da quelli di Pagani ed Angri, non ci sarà il simbolo del Pd a Campagna dove, al momento, ci sono in campo almeno due candidati espressione del Partito Democratico.

 

Related Posts

Aprile 9, 2026

IL PRESIDENTE OCCHIUTO LANCIA PER LA CALABRIA IL REDDITO DI MERITO: 1.000 EURO MESE PER CHI STUDIA NEGLI ATENEI CALABRESI

Aprile 9, 2026

PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE GUZZO: “ULTIMATI LAVORI VIABILITA’ ZONA DI BUCCINO”

Aprile 8, 2026

PROVINCIALI 2026. TOCCA AL CENTRO DESTRA INDICARE IL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE