SALERNO, COMUNALI 2026. AVANTI PSI SCIOGLIE LA RISERVA: SOSTEGNO PER VINCENZO DE LUCA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Dubbi, in realtà, non ce ne erano. Avanti Psi, alle prossime elezioni Comunali di Salerno, in programma il 24 ed il 25 Maggio, sosterrà con la propria lista di partito, la candidatura a Sindaco di Vincenzo De Luca. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento, organizzato dal partito di Enzo Maraio, al quale, in conclusione, ha preso parte anche l’ex Presidente della Regione Campania.

A Salerno avevamo auspicato l’unità del centrosinistra. Non è andata così e non è dipeso da noi.
Lanciamo oggi “Salerno Progetta – Avanti Salerno”: un progetto che affonda le radici nella nostra storia ma che guarda con decisione al futuro.
Non è un semplice richiamo al passato, ma il rilancio di un percorso che già allora contribuì ad avviare il cambiamento della città. Con le nostre idee di oggi continuiamo a farlo per la Salerno di doman

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