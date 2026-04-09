IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “CON APPROVAZIONE DECRETO PNRR GOVERNO CONSOLIDA CREDIBILITA'”

“L’approvazione del decreto PNRR rappresenta un ulteriore passo avanti verso il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo Meloni, nel rispetto degli impegni assunti con l’Europa”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri al termine del voto finale del decreto alla Camera. “I numeri confermano l’efficacia dell’azione del nostro Governo: sono già stati acquisiti 153,2 miliardi di euro grazie al conseguimento di 366 milestone e target relativi alle prime otto rate del Piano. E’ attualmente in fase di valutazione la nona richiesta di pagamento, che consentira’ di ottenere ulteriori 12,8 miliardi di euro, mentre si avvicina il completamento degli ultimi 159 obiettivi previsti per la decima e ultima rata”. “La riduzione degli adempimenti burocratici, la digitalizzazione delle procedure e il potenziamento dell’interoperabilita’ tra le amministrazioni consentiranno finalmente di superare ostacoli che per troppo tempo hanno rallentato lo sviluppo del Paese. Allo stesso modo, le norme che velocizzano la realizzazione delle opere pubbliche e dei cantieri rappresentano un segnale chiaro: l’Italia e’ determinata a rispettare i tempi e a trasformare le risorse in risultati concreti. Particolarmente rilevanti – aggiunge Vietri – sono anche gli interventi a sostegno della transizione energetica, con investimenti su agrivoltaico, biometano e comunita’ energetiche, che rafforzano il percorso verso un modello di crescita sostenibile e innovativo. Parallelamente, il rafforzamento della governance del Piano e dei sistemi di monitoraggio garantisce maggiore controllo, trasparenza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse. Importanti anche le misure per la digitalizzazione dei servizi e per il sostegno alle imprese, che potranno contare su procedure piu’ snelle e strumenti piu’ accessibili per investire e crescere. Un doveroso ringraziamento va al Ministro Tommaso Foti, che con competenza, visione e pragmatismo sta guidando l’attuazione del Piano, contribuendo a rafforzare la credibilita’ dell’Italia nei confronti delle istituzioni europee e dei partner internazionali. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di completare il Piano nei tempi previsti, mettendo al centro l’interesse nazionale e lo sviluppo del Paese, al di la’ di ogni polemica politica, per garantire risultati duraturi e tangibili a cittadini e imprese” conclude Vietri.