NELLO FIORE (PARTITO DEMOCRATICO): “SPRINT FINALE DI CAMPAGNA ELETTORALE TRA LA GENTE”

“La politica si costruisce ascoltando”Si chiude con un’agenda fittissima di incontri l’ultima settimana di campagna elettorale per Nello Fiore, candidato al Consiglio regionale della Campania per il Partito Democratico. L’avvocato salernitano, già consigliere regionale durante il governo di Vincenzo De Luca, ha scelto fin dall’inizio una linea precisa: meno palcoscenico e meno social, più strada e più relazioni personali.

Una campagna elettorale sobria nei toni ma intensa nella presenza sul territorio, costruita passo dopo passo, incontrando cittadini e rappresentanti della società civile in tutta la provincia di Salerno. Famiglie, giovani, pensionati, imprenditori, volontari, amministratori locali: un mosaico di incontri che Fiore considera il cuore del suo progetto politico.

“Credo in una politica che guarda le persone negli occhi, che ascolta e che agisce con concretezza,” ha ribadito nel corso di uno dei suoi appuntamenti pubblici. “L’impegno non può restare confinato nelle parole, ma deve tradursi in fatti, in scelte chiare e coerenti.” Da settimane Nello Fiore attraversa i comuni del territorio con un obiettivo dichiarato: ascoltare le esigenze locali e promuovere una politica vicina ai bisogni reali.

Tra i temi centrali della sua agenda ci sono lavoro, sanità, servizi pubblici, sostegno ai giovani, sviluppo delle aree interne e competitività delle piccole e medie imprese. Fiore sottolinea la necessità di politiche sociali e amministrative più efficaci, capaci di dare risposte tangibili a una comunità che chiede presenza e responsabilità.

Il tour elettorale proseguirà anche nei prossimi giorni, con nuove tappe dedicate alle associazioni, al mondo del volontariato e alle categorie produttive. Una corsa finale all’insegna del dialogo e della partecipazione, in cui Fiore intende ribadire un messaggio di serietà, coerenza e impegno per il territorio.

Una campagna dal ritmo serrato, che punta a riportare al centro il valore del contatto umano e dell’ascolto: per Fiore, strumenti imprescindibili di una rappresentanza autentica e responsabile.

