NELLO FIORE (PD): “LA MIA CANDIDATURA E’ UNA PROMESSA DI LAVORO, NON DI PAROLE”

Nello Fiore ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni regionali del 23-24 Novembre 2025 presso la sede regionale del Partito Democratico, presentandosi come voce di una politica leale, coerente e trasparente, illustrando una visione fondata su impegno e responsabilità.
Fiore punta a contribuire nel senso della continuità alla crescita di una Regione più giusta, capace di ascoltare i cittadini e agire con coraggio. Nessuna promessa irrealizzabile, ma la certezza di un lavoro costante e di una presenza concreta sul territorio.
La sua candidatura nasce dal desiderio di riportare al centro il senso autentico del servizio pubblico. Un messaggio di fiducia e partecipazione che richiama i valori fondanti del Partito Democratico. Fiore invita a riscoprire una politica vicina, onesta e trasparente.
Un impegno che parte oggi e guarda al futuro della comunità regionale. “La mia firma è una promessa di lavoro, non di parole.”

