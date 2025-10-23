CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “PROGRAMMA E FONDI DALLA FUTURA REGIONE”

Programmazione, progettualità e accesso ai finanziamenti regionali e nazionali: sono questi i tre pilastri su cui l’avvocato Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno e candidata al consiglio regionale della Campania nella lista di Forza Italia, intende fondare la propria azione politica.
Con una profonda conoscenza del territorio e un’esperienza amministrativa concreta, Zuottolo ha sottolineato l’importanza di una pianificazione seria per garantire sviluppo e opportunità all’intera comunità.

“Dalla Regione Campania bisogna attingere i finanziamenti necessari per sviluppare risorse strutturali, economiche e imprenditoriali, e creare opere pubbliche a favore dei cittadini – ha dichiarato la Zuottolo -. Durante il mio mandato da sindaca di San Marzano sul Sarno siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 5 milioni di euro che ha permesso la rigenerazione del centro storico, restituendo dignità e nuova vita a un’area in degrado”.

Tra le priorità della Zuottolo, un ruolo centrale è riservato al settore dei trasporti su gomma e alla filiera economica che ne deriva.

“Sono molto legata al mondo del trasporto merci su strada. Oggi gli autisti non sono più semplici conducenti: sono professionisti della strada che necessitano di formazione e qualifiche – ha aggiunto -. Accolgo con grande soddisfazione la misura promossa dal Mit, grazie al sottosegretario Tullio Ferrante di Forza Italia, che prevede finanziamenti per formare nuovi autisti professionali, coprendo fino all’80% delle spese. È un passo concreto per avvicinare i giovani a questa professione”.

La Zuottolo ha ricordato come il comparto dei trasporti rappresenti un nodo strategico per l’economia regionale e nazionale, legato a settori chiave come l’elettromeccanica, l’agricoltura e la logistica alimentare.

“Durante la pandemia i camionisti sono stati veri e propri eroi, garantendo continuità alla filiera produttiva e ai rifornimenti. Non possiamo dimenticarli. Il mio impegno sarà quello di dare voce a questo mondo, valorizzandone la professionalità e le esigenze”, ha ribadito.

Infine, un richiamo personale e politico che ne sintetizza lo spirito di appartenenza: “Il mio cognome è Zuottolo e con questo sono nata. Ma politicamente il mio cognome è Forza Italia, e con questo voglio continuare a servire la mia comunità, nel solco dei valori del presidente Silvio Berlusconi e del Partito popolare europeo”.

