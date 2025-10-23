REGIONALI IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “CON LA DISCESA IN CAMPO DI CIRIELLI IL VENTO E’ CAMBIATO”

“Siamo travolti dall’entusiasmo: tante nuove persone vogliono candidarsi per dare in prima persona il loro contributo al cambiamento della Campania. In dieci giorni Edmondo Cirielli ha acceso il desiderio di riscatto della nostra regione. Tutti riconoscono in Edmondo un grande condottiero, autorevole e credibile con storia politica e professionale di prim’ordine. Non solo chi e’ di centrodestra vede nel Presidente Cirielli il miglior Governatore. La scelta e’ su questo e i campani lo hanno già capito bene.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

