GIOSI TORTORA (A TESTA ALTA): “LA SANITA’ A PAGANI, IL CUORE DEL NOSTRO TERRITORIO”

“A Pagani, l’Ospedale “Andrea Tortora” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità. In particolare, il Polo Oncologico costituisce un’eccellenza che dà forza e speranza a tante famiglie del nostro territorio.”

Lo dichiara Giosi Tortora, candidata al Consiglio Regionale con la lista A TESTA ALTA

Grazie al grande lavoro e alle risorse messe in campo dall’Amministrazione Regionale guidata dal Presidente On. Vincenzo De Luca, i lavori per la Radioterapia stanno procedendo con determinazione e le liste d’attesa si sono finalmente accorciate, restituendo ai cittadini risposte più rapide e concrete.

Il mio impegno personale sarà quello di seguire da vicino ogni passo per completare quest’opera strategica e per potenziare ulteriormente i servizi sanitari del nostro territorio, affinché nessuno venga lasciato indietro.

Da donna e da madre, sento profondamente l’importanza di queste battaglie: la salute non deve mai essere un privilegio, ma un diritto di tutti.

Con l’orgoglio di Pagani, a testa alta per un orizzonte migliore.

