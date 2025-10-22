REGIONALI IN CAMPANIA. INIZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Mancano, davvero, poche ore prima che gli uffici dei Tribunali di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento aprano le porte ai partiti ed alle liste civiche che, dalle 8:00 di domani venerdi’ 23 Ottobre e fino alle 12:00 di sabato 24 Ottobre, potranno depositare l’elenco dei candidati e delle candidate al Consiglio Regionale della Campania. Da quel momento, in maniera ufficiale, scatterà la campagna elettorale – poco meno di un mese – che accompagnerà i cittadini campani fino all’appuntamento con il voto, in programma domenica 23 e lunedi’ 24 Novembre. Nel corso del prossimo fine settimana le Commissioni Elettorali valuteranno la documentazione allegata e procederanno all’ammissione o all’esclusione delle liste dalla prossima tornata elettorale: se tutto dovesse andare per il meglio tra lunedi’ e martedi’ della prossima settimana ci dovrebbe essere anche il sorteggio per la posizione sulla scheda.

