NICOLA LANDOLFI FRENA SU SVOLTA DI SCHLEIN: “PD, SIA ANCHE PARTITO POPOLARE”

Iniziano ad arrivare i distinguo all’interno del Partito Democratico della Campania, rispetto alla linea nazionale che sta portando avanti la Segretaria Elly Schlein. Tra i primi ad esprimere qualche perplessità l’ex Presidente dell’Assemblea Regionale della Campania Nicola Landolfi che, del Pd, è stato anche Segretario Provinciale a Salerno per molti anni.

“Il Pd” scrive Landolfi, “è nato per essere l’erede politico dell’Ulivo. Se si snatura, diventa un’altra cosa. È il Partito della solidarietà ma non può non essere sostenitore dello sviluppo e della crescita. Va bene la svolta impressa da Elly Schlein tesa a recuperare l’identità più radicale. Ma ha senso soltanto se inserita nel quadro di un più grande partito riformista e popolare. Noi ci crediamo!”