NINO SAVASTANO ASSOLTO NEL PROCESSO SU “SISTEMA SALERNO”: ERA ACCUSATO DI CORRUZIONE ELETTORALE

Si chiude con un’assoluzione e una condanna il processo “Sistema Salerno”, nato dall’inchiesta sulle cooperative sociali operanti nel capoluogo. Il Tribunale di Salerno ha assolto l’ex assessore comunale ed ex consigliere regionale Nino Savastano, mentre ha inflitto due anni di reclusione a Vittorio “Fiorenzo” Zoccola, imprenditore salernitano.

I giudici, nel leggere la sentenza pronunciata pochi minuti fa, non hanno ritenuto sussistenti gli elementi raccolti dalla Procura di Salerno a carico del politico, che era imputato per corruzione elettorale. Diversa la posizione di Zoccola, indicato dagli inquirenti come il “dominus” delle società che per anni hanno gestito il servizio di manutenzione e cura del verde pubblico per conto del Comune di Salerno.