MERCATO SAN SEVERINO. FEDERICA GIARDINO E’ IL NUOVO SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Con le elezioni tenutesi domenica 25 gennaio, il Congresso cittadino del PD, con voto ampio e condiviso, ha affidato la guida del partito sanseverinese a Federica Giardino.

Una scelta che giunge al termine di un percorso di sintesi e di sana dialettica, espressione qualificata di una fase politica che guarda con attenzione al bene della città attraverso l’unità, la solidarietà, la vicinanza alle persone ed un serio confronto con le altre forze politiche.

Una sfida importante, quindi, che parte da un progetto credibile in grado di essere vero riferimento per i cittadini e di contribuire a scuotere il disinteresse generale verso la politica ricreando, insieme, le condizioni per una rinnovata fiducia ed una partecipazione attiva e consapevole alle scelte della comunità.

Decisivi per la crescita comune, saranno i momenti dedicati all’ascolto, alla persona, ai bisogni.

«Dopo tanti anni di militanza nella direzione provinciale dei Giovani Democratici, accolgo con emozione e senso di responsabilità l’incarico ricevuto – sottolinea Federica Giardino – Sono certa che potrò contare sul sostegno e la collaborazione di tutti in questo percorso importante per il partito, che vuol’essere ancora più aperto, inclusivo e radicato. Questo Congresso segna l’inizio di un importante percorso di rinascita del circolo sul territorio, con l’obiettivo di lavorare ogni giorno nell’interesse dei cittadini e di restituire identità e fiducia a chi ha smesso di credere in questo partito. Abbiamo davanti sfide enormi: il lavoro, la sanità, le disabilità, i giovani che abbandonano la nostra città perché non vedono opportunità, lo sviluppo delle frazioni. Non abbiamo le soluzioni in tasca – conclude – ma ci muoveremo e ci batteremo per creare proposte credibili, dialogando con le altre forze politiche ma affermando con determinazione la nostra identità: rappresentiamo la sinistra senza ambiguità. Grazie a chi ha creduto e a chi ha partecipato. Da oggi ricominciamo insieme con umiltà, determinazione e orgoglio».