ANTONIO TAJANI: “FORZA ITALIA, ALLEANZA CON AZIONE? PREMATURA MA MAI DIRE MAI”

Se sono rose fioriranno, vedremo che si potrà fare anche dal punto di vista della politica, certamente possiamo collaborare con Azione sui temi della giustizia e abbiamo una visione comune dell’Europa. Adesso è prematuro parlare di accordi in vista delle elezioni del ’27, ma mai dire mai”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a Ping Pong su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda su una possibile alleanza con la formazione di Carlo Calenda in vista delle prossime elezioni politiche.

“C’è il precedente della Basilicata, dove Azione è scesa in campo per sostenere Bardi, adesso abbiamo aperto un dialogo per vedere se si può fare lo stesso in occasione delle elezioni comunali di Milano, di Roma e Torino”, ha spiegato Tajani, secondo cui l’obiettivo è “trovare insieme dei candidati civici che possano permettere ad Azione di essere parte di una coalizione amministrativa”.