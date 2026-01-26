MERCATO SAN SEVERINO. DAL MINISTERO DELLA CULTURA 1,4 MILIONI DI EURO PER UNA STORICA CHIESA

“A distanza di 46 anni dal terremoto che la danneggiò gravemente, la suggestiva Chiesa della SS Annunziata, alla frazione Costa, è pronta a ritornare alla sua antica bellezza. Lo farà in virtù di un finanziamento da 1 milione e 400mila euro stanziato dal Ministero della Cultura ed inserito ufficialmente nella Programmazione triennale degli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, giunto a conclusione di una serie di interlocuzioni con il Ministro Alessandro Giuli.”
Lo annuncia Antonio Somma, Sindaco del Comune di ,Mercato San Severino.
E’ una ferita che si rimargina, un intervento atteso che restituirà finalmente il luogo di culto alla comunità ed al patrimonio storico della città, insieme alla messa in sicurezza dell’edificio ai fini di una piena fruibilità dell’ex SS 88 più volte chiusa, in passato, a causa del rischio cedimenti proprio della chiesa.
Per l’impegno sostanziale e costante devo ringraziare il Senatore Antonio Iannone, Sottosegretario al MIT: il suo apporto in prima persona ha reso possibile ciò che per quasi 50 anni era rimasto irrealizzabile, e queste sono le risposte più concrete che la politica può dare ai territori.