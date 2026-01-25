BANCO ALIMENTARE CAMPANIA E SOLE 365: EVENTO PER LA CONSEGNA DELLA SPESA SOSPESA

Si terrà Martedì 27 gennaio 2026, presso l’Auditorium del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino (SA) in Piazza don Luigi Giussani, la consegna simbolica dell’assegno da parte di Sole365 al progetto SpesaSospesa.org®, per 415.986 pasti donati.

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Luciano Pignataro, interverranno:

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale – Sole365

Francesco Lasaponara, co-fondatore del progetto SpesaSospesa.org® e di Fondazione Lab00 ETS;

Roberto Tuorto, Direttore generale di Banco Alimentare Campania,

Paolo Monorchio, Direttore generale Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana

Paolo Rellini, Ceo e co-founder di Regusto.

Quando la solidarietà chiama, la Campania risponde con una voce sola, forte e commovente.

Si è conclusa con un risultato straordinario la campagna di Natale firmata Sole365 a sostegno di SpesaSospesa.org®, il progetto di solidarietà circolare nato per contrastare lo spreco alimentare e sostenere chi vive in condizioni di fragilità.

Dal 24 novembre al 31 dicembre, i clienti di Sole365 hanno trasformato la spesa quotidiana in un gesto d’amore concreto. Quest’anno, la sfida è stata ambiziosa e con un semplice contributo, direttamente in cassa sullo scontrino, di 1€ per due pasti. Una scelta coraggiosa che i cittadini hanno abbracciato con entusiasmo, permettendo di raccogliere la cifra di 208.493€.

Grazie a questa generosità, saranno distribuiti 416.986 pasti, che hanno raggiunto le tavole di migliaia di famiglie campane attraverso l’instancabile lavoro sul campo di Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli.

Il successo dell’iniziativa risiede nella solidità di una partnership che dura ormai da oltre quattro anni. Grazie alla tecnologia blockchain della piattaforma Regusto, ogni centesimo donato è tracciato, garantendo la massima trasparenza agli stakeholder e ai donatori.

Un modello di economia circolare che non solo nutre chi ha bisogno, ma protegge l’ambiente riducendo gli sprechi.