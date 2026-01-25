LA PRIMA RIUNIONE DI GIUNTA DEL PRESIDENTE FICO MA NON C’E’ ANCORA IL BILANCIO 2026

E’ in programma per lunedi’ 26 Gennaio, a partire dalle 14:30, a Palazzo Santa Lucia, la prima riunione di Giunta targata Roberto Fico. Dopo le elezioni regionali del 23 e 24 Novembre, a distanza di piu’ di due mesi, la prima seduta dell’esecutivo del Presidente Fico ma senza il tanto atteso Bilancio di Previsione 2026.

C’è ancora da attendere, anche perchè prima della approvazione in Giunta Fico vuole avere un quadro chiaro delle Commissioni: quella Bilancio, ad esempio, sarà chiamata a discutere la Legge di Bilancio ed anche a presentare eventuali emendamenti.

La macchina della Regione Campania, insomma, non si è ancora messa in moto anche se quella di oggi è, sicuramente, una prima tappa verso l’avvio di tutte le attività della Giunta e del Consiglio Regionale della Campania.

