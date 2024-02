NO AL TERZO MANDATO PER I SINDACI. FINISCE L’ERA DI VALIANTE (BARONISSI) E CUOFANO (NOCERA SUPERIORE)

Ci avevano sperato, fino alla fine. Convinti anche dalle rassicurazioni provenienti dai rappresentanti dell’Anci, ancora una volta smentiti dal voto politico del Parlamento. Con il ritiro dell’emendamento per il terzo mandato dei sindaci dei Comuni superiori ai 15mila abitanti, in Provincia di Salerno, si chiude l’era di Gianfranco Valiante (Baronissi) e di Giovanni Cuofano (Nocera Superiore). Un lungo periodo, di dieci anni, che gli stessi Sindaci avrebbero voluto prolungare ma che i fatti politici prima e le scelte in sede parlamentare poi hanno chiuso. Da oggi, per Valiante e Cuofano, politicamente, manca poco alla pensione: esattamente i mesi che separano i Comuni di Baronissi e di Nocera Superiore dal voto per le Comunali di Giugno 2024.

