NOCERA INFERIORE. LA CISL APRE UN NUOVO SPORTELLO AL SERVIZIO DEGLI ISCRITTI

Apre, a Nocera Inferiore, in via Fucilari, una nuova sede CISL. La pandemia ha solo rimodulato, ma non ha fermato la nascita della nuova sede, avvenuta secondo i crismi delle norme anti-Covid. L’apertura è stata dettata dalla necessità di servire ulteriormente, i tanti iscritti al Sindacato, in numero crescente nell’Agro sarnese-nocerino.

Ad esprimere forte soddisfazione per le iscrizioni sempre in crescendo, il segretario provinciale Miro Amatruda, Funzione Pubblica; l’R.S.U. Vincenzo Vicidomini, Ente Comune Nocera Superiore; il Segretario Generale Pietro Antonacchio. “Il Sindacato ottiene conferme per la sua capacità di stare a fianco dei lavoratori, facendosi

portavoce ed esplicando il suo ruolo principale che è quello di rappresentare e

difendere i diritti degli stessi. In programma, nella nuova sede di Nocera Inferiore,

numerose attività tra le quali spiccano quelle relative alla formazione, all’assistenza

infermieristica per le persone più bisognose e poi Caf per ISEE. Ad ora, questi i servizi, ovviamente in divenire”.