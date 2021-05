PELLEZZANO. VIA AL PUNTO COVID COMUNALE, MORRA E TOFALO APRONO IL CENTRO

Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, insieme al parlamentare del M5S Angelo Tofalo, originario di Pellezzano, questa mattina hanno simbolicamente tagliato il nastro del centro vaccinale comunale.

Si parte: a Pellezzano, oggi 1 Maggio, è stato inaugurato il Centro Vaccinale Covid-19, allestito presso il “Centro Giovani +” in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. Presente all’inaugurazione insieme all’ amministrazione Morra anche l’ On. Angelo Tofalo e i vertici della competente ASL di Salerno.

Il taglio del nastro, in corrispondenza della Festa del Lavoro, è avvenuto con inaugurazione simbolica e in forma ridotta nel rispetto delle normative anti Covid-19.

“Anche a Pellezzano – dichiara il Primo Cittadino – inauguriamo l’atteso Centro Vaccinale per dare inizio alla somministrazione delle dosi di antidoto anti Covid nel nostro Comune. In questo modo, i nostri concittadini, saranno favoriti con una modalità di accesso più vantaggiosa alla campagna vaccinale, evitando di raggiungere le strutture ospedaliere per farsi vaccinare”. Il centro, inoltre, sarà operativo cinque volte a settimana in orari antimeridiani e pomeridiani