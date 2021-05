ANCHE A SALERNO IL FLASH MOB DI FRATELLI D’ITALIA IN DIFESA DEL LAVORO

Anche a Salerno Fratelli d’Italia aderisce alla manifestazione nazionale “Non c’è festa senza lavoro. Dalla parte delle categorie dimenticate dal Governo”, promossa dal Dipartimento Lavoro del partito in tutte le province. I militanti di Fdi e i dirigenti si sono ritrovati, questa mattina, in via Portanova, davanti a serrande chiuse di negozi del centro storico colpiti dalla crisi, per dar vita ad un flash mob a sostegno delle categorie economiche più penalizzate. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore, il consigliere comunale Piero Damiano Stasi, la portavoce cittadina Elena Criscuolo, la dirigente nazionale Imma Vietri, il vice coordinatore provinciale Gherardo Marenghi, il dirigente e il responsabile cittadino di Gioventù nazionale Paolo Caroccia e Gerardo Tafuri.

«Ogni giorno ci viene riportato un bollettino con le cifre della pandemia, ma ci sono altri numeri che il Governo sembra ignorare. Sono quelli – ha dichiarato il vice coordinatore provinciale Marenghi – delle ripercussioni che l’emergenza Covid-19 ha avuto sul nostro tessuto lavorativo: il -4,1% del crollo dell’occupazione rispetto a febbraio 2020, il +5,4 dell’aumento di inattivi tra i 15 e i 64 anni e il -14,8% di partite Iva che registra la chiusura di 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi». «Altri numeri mostrano in quale direzione la crisi abbia colpito in maniera forte. L’occupazione femminile ha registrato un calo di 402mila posti. Da febbraio a oggi, inoltre, hanno perso il posto di lavoro ben 159mila ragazzi tra i 15 e i 24 anni, aggravando la situazione dell’occupazione giovanile per la quale l’Italia era già in grave ritardo rispetto all’Europa», ha aggiunto Tafuri.