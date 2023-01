NOCERA SUPERIORE. SABATO 28 GENNAIO CONGRESSO CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA

E’ il Comune di Nocera Superiore ad aprire, in Provincia di Salerno, la stagione dei congressi cittadini di Fratelli d’Italia: conclusa la fase del tesseramento, adesso, si passa all’elezione della nuova classe dirigente. L’appuntamento con i tesserati di Nocera Superiore è per sabato 28 Gennaio, a partire dalle 9:30, nella sede cittadina di Corso Matteotti, a poche decine di metri dalla sede del Comune. Nocera Superiore è stato, sempre, per Fratelli d’Italia, un comune importante che oggi esprime un Consigliere Provinciale (Carmine Amato), ma anche uno dei collaboratori piu’ stretti del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli (Giuseppe Fabbricatore).

Share on: WhatsApp