NODO PRESCRIZIONE. IL GOVERNO PENSA AD UN DECRETO DA APPROVARE GIOVEDI’

Un disegno di legge del governo sulla prescrizione, da approvare in Consiglio dei ministri giovedì, insieme alla riforma del processo penale. E’ l’opzione principale cui si starebbe lavorando in queste ore, dopo la scelta di non inserire il “lodo Conte bis” nel decreto Milleproroghe.

A quanto spiegano più fonti parlamentari di maggioranza, l’idea sarebbe quella di recepire l’intesa raggiunta da M5s, Pd e Leu in un disegno di legge ad hoc, anche se il testo è ancora in fase di discussione. Resta però in campo, anche se al momento è considerata meno probabile, l’ipotesi di tradurre l’accordo in un emendamento alla proposta di legge Costa sulla prescrizione che è già all’esame della commissione Giustizia della Camera ed è in calendario in Aula il 24 febbraio.