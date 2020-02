NODO PRESCRIZIONE. RENZI CON ITALIA VIVA PRONTO A SFIDUCIARE IL MINISTRO BONAFEDE

“Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell’angolo oggi emerge la verità – affermano fonti di Iv -: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Iv non indietreggia. Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, le opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. Il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi”.

“Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”, ha detto Matteo Renzi ai suoi, a quanto riferiscono fonti di Iv. Il leader di Italia viva stasera riunirà i parlamentari a Palazzo Giustiniani.