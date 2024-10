NOI MODERATI IN PIAZZA SABATO 12 OTTOBRE PER LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2024

Continua la campagna di adesione a Noi Moderati, il partito della coalizione di Centro Destra, guidato dal Segretario Nazionale Maurizio Lupi: sabato 12 Ottobre, a Salerno, a partire dalle 10:00, nei pressi di Piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena, sarà allestito un gazebo del partito per incontrare i cittadini ed i sostenitori del partito, in vista proprio della chiusura della campagna di tesseramento.

All’orizzonte del partito Noi Moderati ci sono i congressi per l’elezione della nuova classe dirigente provinciale: a guidare la campagna di adesioni in Provincia di Salerno, come nel resto della Campania, il Commissario Regionale del partito Pino Bicchielli.