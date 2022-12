NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AUTONOMIA DIFFERENZIATA ? MA NON SI POTEVA PARLARE ANCHE DI ISCHIA IN CONSIGLIO?”

Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, oggi in aula, nel corso del suo intervento, ha duramente criticato la scelta della maggioranza di dedicare una seduta monotematica al tema dell’Autonomia Differenziata, chiedendo come mai non si fosse pensato di aprire il dibattito anche alla tragedia di Ischia ed ai provvedimento che la Giunta Regionale ha adottato ed intende adottare.

“Alla pandemia, alla guerra, al generale aumento dei dati su povertà e disuguaglianze, vanno aggiunte poi altre crisi che, negli ultimi giorni, hanno duramente colpito il territorio regionale. Mi riferisco all’ondata di maltempo che, a più riprese nelle ultime settimane, ha flagellato i territori campani. Ischia, con una tragedia di proporzioni immani. Ma, prima di Ischia, anche ampie fasce del territorio salernitano, in particolare del Cilento e dell’Agro nocerino sarnese. ”

E’ quanto dichiarato da Nunzio Carpentieri in Aula, questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio Regionale della Campania.

Permettetemi a questo proposito di esprimere la mia piena e totale solidarietà alle popolazioni colpite. In particolare, la mia commossa vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia di Ischia. Sarebbe stato utile che questa seduta del Consiglio avesse ceduto il passo ad un’altra assemblea monotematica, a mio avviso decisamente prioritaria, dedicata proprio ai fatti di Ischia. Sarebbe stato l’occasione per dimostrare, anche in una sede istituzionale prestigiosa come il Consiglio regionale, la nostra vicinanza alle popolazioni colpite, attraverso una discussione in grado di approfondire le iniziative che il governo regionale ha inteso e intenderà mettere in campo per far fronte alla calamità ma anche per riprogrammare gli interventi di propria competenza in materia di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico su tutto il territorio campano.

Non è andata così. Spero si possa ancora recuperare, aprendo una discussione su questi temi che riguardano la vita di decine di migliaia di persone che vivono nei nostri territori.

Voglio anzi annunciare che ho lavorato ad una mozione che depositerò nelle prossime ore su questo tema e con la quale chiederò con fermezza che lo stato di calamità proclamato per Ischia venga esteso anche ai territori salernitani che ho già citato e che, nelle scorse settimane, hanno subito disagi e danni enormi dal maltempo, pur, fortunatamente, senza registrare danni alle persone. È un tema, dunque, sul quale torneremo presto, perché, nelle aree in particolare dell’Agro nocerino sarnese da troppi anni troppe persone subiscono le conseguenze di allagamenti ed esondazioni del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Dunque dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo presto, perché siamo in estremo ritardo. Sia chiaro a tutti, in quelle zone la situazione è drammatica.