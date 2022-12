AUTONOMIA DIFFERENZIATA, CENTRO DESTRA IN ORDINE SPARSO: FDI SI ASTIENE, LEGA CONTRO E CALDORO SE NE VA

Ancora una volta, il centro destra in Consiglio Regionale della Campania ha mostrato enormi crepe e poca compattezza, complice anche l’assoluta assenza di una guida politica unica, considerato che, oramai, per la terza seduta del Consiglio consecutiva, Stefano Caldoro, considerato il leader della coalizione, non ha neppure partecipato al voto. Questa volta, al centro della discussione, con un’arguta intuizione politica del Presidente De Luca, era finito il progetto di Autonomia Differenziata, presentato in sede governatitva, dal Ministro Calderoli. Un tiro al piccione, in perfetto stile, organizzato dalla maggioranza De Luca che avrebbe richiesto un minimo di coordinamento all’interno delle forze politiche di centro destra. Ed, invece, l’unica riunione plenaria dei consiglieri di Fdi, Lega ed ex Forza Italia si è tenuta questa mattina, a poche decine di minuti dalla celebrazione del Consiglio Regionale: nessun coordinamento, ma i partiti in ordine sparso con Fratelli d’Italia che, rappresentata da Nunzio Carpentieri, si è astenuta, con la Lega che ha votato contro il documento presentato dalla maggioranza e con Stefano Caldoro che ha lasciato l’aula, addirittura, prima del voto.

