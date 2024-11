NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA SENZA COALIZIONE POLITICA E SENZA SOSTEGNO DEI TERRITORI”

“Con il voto favorevole del M5S alla nostra mozione di sfiducia, che si aggiunge alle parole chiare della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, da oggi, il Presidente della Regione De Luca non ha piu’ una coalizione politica: il centro sinistra ha chiaramente deciso di non sostenerlo nella sua corsa per il terzo mandato ed anche le Comunità di tutta la Campania sono contrarie alla sua ennesima candidatura alla Presidenza della Regione.”

E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Non mi risulta,” continua Carpentieri, ” infatti, che dopo l’annuncio di volersi ricandidare si siano registrate file per sottoscrivere la candidatura all’interno di una delle sue liste, se non da parte dei consiglieri di maggioranza, preoccupati solo di prolungare quanto piu’ possibile il proprio mandato, impauriti anche dalla concorrenza dei Sindaci, messi fuori dalla prossima tornata elettorale con le nuove norme approvate in Consiglio Regionale.”